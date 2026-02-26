Армения ждет разъяснений от Грузии

Ранее армянские СМИ сообщали, что более 100 фур различных армянских экспортеров, в основном груженных стройматериалами, застряли на территории Грузии. Водители утверждают, что с документацией у них все в порядке, при этом грузинская сторона не разъяснила причин задержки.

В Армении ждут разъяснений грузинской стороны из-за задержания армянских фур в терминале (TIR-парке) в Коби. Об этом министр экономики Армении Геворк Папоян сказал журналистам.

По словам Папояна, этот вопрос он поднимал на встрече с грузинской коллегой Мариам Квривишвили в Ереване. По ее словам, данный вопрос не находится к компетенции ее ведомства, этим занимается финансовая полиция, которая подотчетна Минфину Грузии.

По словам Папояна, финансовая полиция, согласно информации грузинской стороны, усмотрела «определенные риски»: «Я попросил уточнить, о каких именно рисках идет речь, чтобы и мы, и наши хозяйствующие субъекты понимали, что можно ввозить, а что нет».

Папоян заявил, что армянская сторона пока не получила разъяснений, какие нарушения допустили хозяйствующие субъекты, из-за чего часть армянских грузовиков остается в Грузии. Папоян не стал отвечать на вопрос, есть ли в этом какой-то политический подтекст.

Армянские СМИ отмечают, что около 40% всего транзитного потока через Грузию составляют армянские фуры.