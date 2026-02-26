USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Армения ждет разъяснений от Грузии

14:25 1195

В Армении ждут разъяснений грузинской стороны из-за задержания армянских фур в терминале (TIR-парке) в Коби. Об этом министр экономики Армении Геворк Папоян сказал журналистам.

Ранее армянские СМИ сообщали, что более 100 фур различных армянских экспортеров, в основном груженных стройматериалами, застряли на территории Грузии. Водители утверждают, что с документацией у них все в порядке, при этом грузинская сторона не разъяснила причин задержки.

По словам Папояна, этот вопрос он поднимал на встрече с грузинской коллегой Мариам Квривишвили в Ереване. По ее словам, данный вопрос не находится к компетенции ее ведомства, этим занимается финансовая полиция, которая подотчетна Минфину Грузии.

По словам Папояна, финансовая полиция, согласно информации грузинской стороны, усмотрела «определенные риски»: «Я попросил уточнить, о каких именно рисках идет речь, чтобы и мы, и наши хозяйствующие субъекты понимали, что можно ввозить, а что нет».

Папоян заявил, что армянская сторона пока не получила разъяснений, какие нарушения допустили хозяйствующие субъекты, из-за чего часть армянских грузовиков остается в Грузии. Папоян не стал отвечать на вопрос, есть ли в этом какой-то политический подтекст.

Армянские СМИ отмечают, что около 40% всего транзитного потока через Грузию составляют армянские фуры.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 121
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 421
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1860
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1004
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4126
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5302
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1227
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2224
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1979
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250

ЭТО ВАЖНО

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 121
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 421
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1860
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1004
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4126
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5302
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1227
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2224
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1979
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться