Сотрудники «Азерэнержи» посадили деревья по всему Азербайджану

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида АО «Азерэнержи» организовало мероприятия в Баку и регионах.
В рамках мероприятий сначала на территории строящихся в Агдашском районе систем накопления энергии на аккумуляторных батареях была проведена акция по посадке деревьев с целью увековечения памяти жертв Ходжалы.
Отмечалось, что в настоящее время в Апшеронском и Агдашском районах впервые в истории страны, а в целом на пространстве СНГ возводятся самые крупные центры накопления энергии на аккумуляторных батареях, и проведение акции по посадке деревьев именно на этой территории оценивается как выражение почтения памяти жертв Ходжалы. Затем в центральном административном здании организации состоялась мемориальная церемония.
На мероприятии был показан документальный фильм, охватывающий 34 года после Ходжалинской трагедии.
Выступивший на мероприятии председатель АО «Азерэнержи» Баба Рзаев заявил, что Ходжалинский геноцид — это страница истории, которая навсегда останется в памяти народа и никогда не будет забыта.
Он отметил, что в сентябре 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, от врага был очищен и Ходжалы. По словам Бабы Рзаева, сегодня в Ходжалы, как и на всех освобожденных от оккупации территориях, горит азербайджанский свет.
«И этот свет обеспечивается именно за счет «зеленой энергии», вырабатываемой на гидроэлектростанциях, построенных на реках освобожденных территорий. Сегодня жители Ходжалы возвращаются в свои освобожденные от оккупации родные дома, на свою Родину».