USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Сотрудники «Азерэнержи» посадили деревья по всему Азербайджану

фото
Отдел информации
14:48 250

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида АО «Азерэнержи» организовало мероприятия в Баку и регионах.

В рамках мероприятий сначала на территории строящихся в Агдашском районе систем накопления энергии на аккумуляторных батареях была проведена акция по посадке деревьев с целью увековечения памяти жертв Ходжалы.

Отмечалось, что в настоящее время в Апшеронском и Агдашском районах впервые в истории страны, а в целом на пространстве СНГ возводятся самые крупные центры накопления энергии на аккумуляторных батареях, и проведение акции по посадке деревьев именно на этой территории оценивается как выражение почтения памяти жертв Ходжалы. Затем в центральном административном здании организации состоялась мемориальная церемония.

На мероприятии был показан документальный фильм, охватывающий 34 года после Ходжалинской трагедии.

Выступивший на мероприятии председатель АО «Азерэнержи» Баба Рзаев заявил, что Ходжалинский геноцид — это страница истории, которая навсегда останется в памяти народа и никогда не будет забыта.

Он отметил, что в сентябре 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, от врага был очищен и Ходжалы. По словам Бабы Рзаева, сегодня в Ходжалы, как и на всех освобожденных от оккупации территориях, горит азербайджанский свет.

«И этот свет обеспечивается именно за счет «зеленой энергии», вырабатываемой на гидроэлектростанциях, построенных на реках освобожденных территорий. Сегодня жители Ходжалы возвращаются в свои освобожденные от оккупации родные дома, на свою Родину».

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 122
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 424
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1862
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1006
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4127
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1228
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2225
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1979
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250

ЭТО ВАЖНО

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 122
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 424
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1862
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1006
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4127
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1228
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2225
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1979
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться