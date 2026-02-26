Сотрудники «Азерэнержи» посадили деревья по всему Азербайджану

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида АО «Азерэнержи» организовало мероприятия в Баку и регионах.

В рамках мероприятий сначала на территории строящихся в Агдашском районе систем накопления энергии на аккумуляторных батареях была проведена акция по посадке деревьев с целью увековечения памяти жертв Ходжалы.

Отмечалось, что в настоящее время в Апшеронском и Агдашском районах впервые в истории страны, а в целом на пространстве СНГ возводятся самые крупные центры накопления энергии на аккумуляторных батареях, и проведение акции по посадке деревьев именно на этой территории оценивается как выражение почтения памяти жертв Ходжалы. Затем в центральном административном здании организации состоялась мемориальная церемония.

На мероприятии был показан документальный фильм, охватывающий 34 года после Ходжалинской трагедии.