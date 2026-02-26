В США погоня федералов закончилась ДТП с участием детей

Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во время погони за подозреваемым в Ньюарке, штат Нью-Джерси, спровоцировали ДТП с участием нескольких автомобилей, в которых находились дети, сообщил мэр города Рас Барака.

«Погоня привела к ДТП… с участием нескольких автомобилей, в одном из которых находились трое детей», – приводит слова главы города его пресс-служба.

Мэр пояснил, что сотрудники ICE попытались остановить фургон с подозреваемым на одной из улиц города и начали преследование, когда водитель отказался остановиться. Это вскоре привело к массовой аварии, в которой пострадали в том числе трое детей – их состояние не уточняется. Сам подозреваемый получил травмы и был госпитализирован.

Барака напомнил, что законы штата запрещают силовикам преследовать автомобили, если находящиеся в них подозреваемые не представляют прямой угрозы, и подчеркнул, что это особенно важно в густонаселенных районах. Мэр назвал действия ICE безрассудными и отметил, что городская полиция не участвовала в операции. Он не уточнил, в чем агенты подозревали водителя фургона.