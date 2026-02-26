USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Россия наемников не бросает

14:55 704

Российская Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования их граждан, воевавших по контракту в составе вооруженных сил РФ.

Изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в законы «О порядке выезда из России и въезда в РФ» и федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сообщают российские СМИ.

Поправки коснутся иностранцев и апатридов (люди без гражданства), которые проходят или проходили военную службу по контракту в российской армии и в других воинских формированиях, а также участвовали в боевых действиях в их составе.

Также в отношении таких иностранцев будет запрещено сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче или аннулировать вид на жительство, вводить запрет на въезд в Россию и признавать их пребывание (проживание) нежелательным.

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что одобренный Кабмином пакет законопроектов – это «восстановление здравого смысла», и заявил, что у таких мигрантов «первоочередное право на получение гражданства Российской Федерации».

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 128
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 430
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1864
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1009
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4130
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 414
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1231
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2230
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1981
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2253

