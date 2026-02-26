Россия наемников не бросает

Изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в законы «О порядке выезда из России и въезда в РФ» и федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сообщают российские СМИ.

Российская Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования их граждан, воевавших по контракту в составе вооруженных сил РФ.

Поправки коснутся иностранцев и апатридов (люди без гражданства), которые проходят или проходили военную службу по контракту в российской армии и в других воинских формированиях, а также участвовали в боевых действиях в их составе.

Также в отношении таких иностранцев будет запрещено сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче или аннулировать вид на жительство, вводить запрет на въезд в Россию и признавать их пребывание (проживание) нежелательным.

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что одобренный Кабмином пакет законопроектов – это «восстановление здравого смысла», и заявил, что у таких мигрантов «первоочередное право на получение гражданства Российской Федерации».