USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Энергетики у памятника жертвам Ходжалы

фото
14:57 343

Сотрудники ОАО «Азеришыг» посетили памятник, возведенный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах геноцида в Ходжалы.

Энергетики возложили венки к памятнику, почтив память жертв трагедии.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 130
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 433
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1867
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1009
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4131
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 414
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1232
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2232
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1981
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2254

