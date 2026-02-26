Энергетики у памятника жертвам Ходжалы

Сотрудники ОАО «Азеришыг» посетили памятник, возведенный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах геноцида в Ходжалы.
Энергетики возложили венки к памятнику, почтив память жертв трагедии.
