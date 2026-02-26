USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Азербайджанцы стали реже покупать доллар

15:04 509

В январе 2026 года в Азербайджане объем операций по покупке и продаже наличного доллара США банками составил 260 млн 423 тыс. долларов США.

По расчетам, проведенным на основе отчета Центрального банка Азербайджана, этот показатель снизился на 36,5%, или на 149,9 млн долларов США по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в отчетном периоде покупка наличного доллара США банками по сравнению с январем 2025 года увеличилась на 7,5% и составила 124,9 млн долларов США, тогда как продажа снизилась в 2,2 раза и составила 135,6 млн долларов США.

В этот период покупка евро банками по сравнению с январем прошлого года снизилась на 2,7% и составила 9,5 млн евро, а продажа снизилась в 2,1 раза и составила 8,1 млн евро.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 133
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 436
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1867
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1009
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4132
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 414
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1232
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2234
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1982
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2255

