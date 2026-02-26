Азербайджанцы стали реже покупать доллар

В январе 2026 года в Азербайджане объем операций по покупке и продаже наличного доллара США банками составил 260 млн 423 тыс. долларов США.

По расчетам, проведенным на основе отчета Центрального банка Азербайджана, этот показатель снизился на 36,5%, или на 149,9 млн долларов США по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в отчетном периоде покупка наличного доллара США банками по сравнению с январем 2025 года увеличилась на 7,5% и составила 124,9 млн долларов США, тогда как продажа снизилась в 2,2 раза и составила 135,6 млн долларов США.

В этот период покупка евро банками по сравнению с январем прошлого года снизилась на 2,7% и составила 9,5 млн евро, а продажа снизилась в 2,1 раза и составила 8,1 млн евро.