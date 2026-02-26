Швейцария ужесточает санкции против России

Правительство Швейцарии ужесточило штрафные меры против России в соответствии с принятым Европейским союзом в конце прошлого года 19-м санкционным пакетом. «С 25 апреля 2026 года в Швейцарии вводится полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ)», - заявило правительство в Берне.

Для уже действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ предусмотрен переходный период до конца текущего года.