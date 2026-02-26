USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Швейцария ужесточает санкции против России

15:25 193

Правительство Швейцарии ужесточило штрафные меры против России в соответствии с принятым Европейским союзом в конце прошлого года 19-м санкционным пакетом. «С 25 апреля 2026 года в Швейцарии вводится полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ)», - заявило правительство в Берне.

Для уже действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ предусмотрен переходный период до конца текущего года.

Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, с начала войны России против Украины почти четыре года назад переняла ряд экономических санкций Брюсселя против РФ. «Данная мера преследует цель сократить доходы России от продажи ископаемого топлива, которые в значительной мере финансируют войну против Украины», - пояснило правительство Швейцарии.

Берн также объявил о ряде дополнительных мер, которые должны вступить в силу в ближайшие дни. В частности, вводится запрет на оказание любых криптовалютных услуг российским гражданам и компаниям. Кроме того, швейцарский Федеральный совет ввел для аккредитованного в странах Евросоюза российского дипломатического персонала обязательную регистрацию въезда в Швейцарию и транзита через нее.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 135
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 439
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1868
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1011
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4132
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 414
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1232
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2234
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1984
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2256

ЭТО ВАЖНО

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 135
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 439
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1868
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1011
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4132
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5303
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 414
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1232
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2234
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1984
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться