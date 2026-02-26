Швейцария ужесточает санкции против России

Правительство Швейцарии ужесточило штрафные меры против России в соответствии с принятым Европейским союзом в конце прошлого года 19-м санкционным пакетом. «С 25 апреля 2026 года в Швейцарии вводится полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ)», - заявило правительство в Берне.
Для уже действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ предусмотрен переходный период до конца текущего года.
Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, с начала войны России против Украины почти четыре года назад переняла ряд экономических санкций Брюсселя против РФ. «Данная мера преследует цель сократить доходы России от продажи ископаемого топлива, которые в значительной мере финансируют войну против Украины», - пояснило правительство Швейцарии.
Берн также объявил о ряде дополнительных мер, которые должны вступить в силу в ближайшие дни. В частности, вводится запрет на оказание любых криптовалютных услуг российским гражданам и компаниям. Кроме того, швейцарский Федеральный совет ввел для аккредитованного в странах Евросоюза российского дипломатического персонала обязательную регистрацию въезда в Швейцарию и транзита через нее.