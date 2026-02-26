Иран строго предупредил Армению

Тегеран выступает против любых геополитических сдвигов на Южном Кавказе и вмешательства внешних игроков. Об этом заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в Тегеране, передает IRNA.

Насирзаде выразил благодарность Армении за позицию, «осуждающую агрессию Соединенных Штатов и сионистского режима против Исламской Республики Иран», отметив, что Тегеран выступает против любых нарушений регионального баланса.

«Безопасность региона должна обеспечиваться через сотрудничество стран региона, и Тегеран чутко реагирует на вмешательство извне», — заявил Насирзаде.

Иранский министр также выразил несогласие с любым иностранным вмешательством: «Некоторые вмешательства продиктованы злонамеренной деятельностью и могут угрожать стабильности региона».

Также сообщается, что Насирзаде обсудил двустороннее оборонное сотрудничество между Ираном и Арменией. Министр отметил, что исламская республика не стремится к войне, но в случае ее навязывания страна будет защищаться со всей силой и «преподаст врагам урок, который они не забудут».

Со своей стороны Папикян, подчеркнув давние исторические и добрососедские связи между странами, пообещал, что «Армения никогда не станет источником угроз своему историческому соседу и верит, что стабильность Ирана гарантирует стабильность региона».