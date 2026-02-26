Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?

Азербайджан увеличил импорт молока и сливок почти на 50%. Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли заявил, что рост импорта напрямую связан с низкой продуктивностью отечественного животноводства.

«В последнее время Государственный комитет статистики регулярно фиксирует снижение численности поголовья. Еще в 2015 году я предлагал правительству обратить внимание на мировую практику. Например, в Испании от 800 тысяч голов коров получают около 6 млн тонн молока, тогда как в Азербайджане от 1 млн 300 тысяч голов — всего около 2 млн тонн. Речь идет именно о дойных коровах. То есть при том, что в Азербайджане поголовье на 70–80% больше, чем в Испании, производство молока в три раза меньше», — отметил эксперт.

По его словам, причина заключается в отсутствии интенсивной модели развития отрасли. Он подчеркнул, что в Азербайджане фактически не развита интенсивная модель животноводства, у нас преобладает экстенсивная модель, то есть большое поголовье при низкой продуктивности. Эксперт предлагает выводить из хозяйств малопродуктивных животных и заменять их высокопродуктивными.

«В европейских странах, откуда Азербайджан импортирует животных, компании по разведению скота в первую очередь ориентируются на платежеспособных клиентов из стран Африки. Они выбирают самых продуктивных и здоровых животных, покупая их по более высокой цене. А уже оставшийся скот приобретают такие страны, как Азербайджан. В результате завезенные к нам животные в лучшем случае дают один, максимум два приплода, после чего перестают давать молоко. В то время как другие страны получают животных, способных давать по три-четыре приплода и обладающих более высокой молочной продуктивностью», — пояснил он.

По мнению Магеррамли, переход к интенсивному животноводству в Азербайджане так и не состоялся из-за нехватки профессионального управления. Он отметил, что в отрасли работают непрофессионалы, сфера фактически передана людям, которые не обладают необходимыми знаниями, и проблема касается не только животноводства, но и других направлений.

«В результате производство молока в стране обходится дорого, а объемы постепенно сокращаются. На фоне снижения внутреннего производства растет зависимость от внешних поставок молочных продуктов. Проблема в том, что переход от экстенсивного к интенсивному животноводству так и не был организован. Этим могло бы заняться Министерство сельского хозяйства. Необходимо было лишь стимулировать разведение высокопродуктивных животных и создать условия, при которых не посреднические компании, а сами предприниматели ездили бы за границу, приобретали качественный скот, а государство компенсировало бы разницу в цене. Государство и сейчас частично компенсирует расходы на приобретение скота», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что животные, которые поставляются в Азербайджан по высокой цене, на самом деле за рубежом стоят дешево, потому что они малопродуктивны. По его словам, это фактически списанный скот, выведенный из хозяйств.

«Отсутствие системных шагов может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. На протяжении многих лет об этом говорится, но реальных шагов практически не предпринимается. При сохранении нынешней ситуации продуктивность в животноводстве будет и дальше снижаться. Слабая кормовая база также способствует сокращению производства и падению продуктивности, что приведет к дальнейшему росту цен на молочную продукцию для потребителей», — подчеркнул Магеррамли.

Эксперт также напомнил, что импорт молока и молочной продукции осуществляется из Беларуси, России, Ирана, Казахстана и Турции.