Хорошая новость для пассажиров: запущен новый маршрут

В рамках этого процесса Агентство наземного транспорта Азербайджана проанализировало пассажирский спрос на действующий автобусный маршрут № 214 и с учетом многочисленных обращений граждан был запущен дополнительный маршрут - № 214А, соединяющий столичный поселок Рамана (улицу Ф.Гаибова) с центром транспортного обмена «Кёроглу». Интервал движения в указанном направлении составляет 13-15 минут, а стоимость проезда - 0,55 AZN.

Продолжается работа по оптимизации маршрутной сети в Баку и на прилегающих территориях и обновлению автобусного парка.

Кроме того, обновлены автобусы, курсирующие по регулярному внутригородскому маршруту № 67, соединяющему поселок Баладжары Бинагадинского района столицы с улицей Черняевского в Наримановском районе. Введенные в эксплуатацию 16 автобусов большой вместимости марки Zhongtong оснащены современной, экологически чистой технологией, использующей сжатый природный газ (CNG). Стоимость проезда составляет 0,60 AZN.

Оплата проезда на обоих маршрута безналичная.

Следует отметить, что Агентство наземного транспорта Азербайджана уделяет особое внимание обновлению автобусного парка для повышения качества пассажирских перевозок, обеспечения комфорта и безопасности граждан. Этот процесс имеет большое значение в преддверии перехода на брутто-контракты и с точки зрения масштабного реформирования системы общественного транспорта в целом.