В Европе озвучили условие для морского эмбарго на российскую нефть

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Евросоюз поддерживает запрет на морские поставки российской нефти, но прежде чем принять решение, он должен согласовать его с партнерами по «Большой семерке». Об этом сообщает агентство Reuters.

Переговоры по замене потолка цен на российскую нефть полным запретом морских поставок состоятся в ближайшие дни и недели, сообщил представитель ЕС. По информации агентства, наибольшее беспокойство у Брюсселя вызывает позиция США по этому вопросу.

При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на прошлой неделе заявил, что поддержка стран G7 не является обязательным условием для введения запрета Евросоюзом.

Как сообщало Reuters в декабре 2025 года, обсуждается замена потолка цен на российскую нефть полным запретом морских перевозок, что включено в 20-й пакет санкций ЕС против России. Планировалось, что решение примут к 24 февраля. Bloomberg отмечал, что против этой инициативы выступили Мальта и Греция, опасаясь влияния на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.