На обогащенный уран в Иране нет и намека

16:04

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты в ядерной области не видят признаков обогащения Ираном урана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В октябре 2025 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Как пишет WSJ, Гросси по-прежнему придерживается этой оценки, ее также в основном разделяют эксперты в ядерной сфере.

В январе в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Вашингтон тогда выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

