На обогащенный уран в Иране нет и намека

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты в ядерной области не видят признаков обогащения Ираном урана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В октябре 2025 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Как пишет WSJ, Гросси по-прежнему придерживается этой оценки, ее также в основном разделяют эксперты в ядерной сфере.