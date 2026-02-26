Жители Говсана в ожидании сноса

Частные дома, расположенные рядом с железной дорогой в поселке Говсан в Сураханском районе Баку, будут снесены. Большинство местных жителей уже предупредили о сносе, их дома пометили красной краской.
Жители говорят, что живут в этом районе много лет. Теперь же стало известно, что в этом месте проведут восстановительные работы на железнодорожной ветке, поэтому дома, расположенные вдоль путей, должны быть снесены.
При этом жители утверждают, что у них пока нет точной информации о том, когда состоится расселение, какую компенсацию им выплатят. Многие говорят, что слышали о 1500 - 1700 манатов за квадратный метр в зависимости от площади жилья.
В Закрытом акционерном обществе «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сообщили haqqin.az, что в настоящее время в этом районе ведутся проектно-измерительные работы. «Государственная программа по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и окрестностей на 2025-2030 годы», утвержденная указом президента Ильхама Алиева, предусматривает восстановление железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан - Бакиханов - Бина - Гала - Забрат - Маштага - Баглар, а также восстановление существующих станций вдоль этих линий и строительство новых станций в целях улучшения железнодорожной транспортной инфраструктуры в окрестностях Баку, отметили в АЖД. Но на вопрос о количестве домов в этом районе и размере компенсации в ЗАО не ответили.