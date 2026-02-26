Жители Говсана в ожидании сноса

Частные дома, расположенные рядом с железной дорогой в поселке Говсан в Сураханском районе Баку, будут снесены. Большинство местных жителей уже предупредили о сносе, их дома пометили красной краской.

Жители говорят, что живут в этом районе много лет. Теперь же стало известно, что в этом месте проведут восстановительные работы на железнодорожной ветке, поэтому дома, расположенные вдоль путей, должны быть снесены.