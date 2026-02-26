В Европу через подземный ход

В 2025 году на белорусско-польской границе были обнаружены четыре подземных туннеля, через которые массово переправляли иностранцев в Европу. Об этом британской газете The Telegraph сообщили в пограничной службе Польши.

Один из крупнейших туннелей, обнаруженный в середине декабря, находился недалеко от деревни Наревка на востоке Польши. Его протяженность составляла 60 метров, а высота — полтора метра. В общей сложности им воспользовались 180 человек, в основном выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них (130 человек) были арестованы после того, как вышли из туннеля на другой стороне границы.