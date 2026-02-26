USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

В Европу через подземный ход

16:27 1363

В 2025 году на белорусско-польской границе были обнаружены четыре подземных туннеля, через которые массово переправляли иностранцев в Европу. Об этом британской газете The Telegraph сообщили в пограничной службе Польши.

Один из крупнейших туннелей, обнаруженный в середине декабря, находился недалеко от деревни Наревка на востоке Польши. Его протяженность составляла 60 метров, а высота — полтора метра. В общей сложности им воспользовались 180 человек, в основном выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них (130 человек) были арестованы после того, как вышли из туннеля на другой стороне границы.

Как заявляют польские власти, к проектированию подземных туннелей в Беларуси привлекли людей с Ближнего Востока, обладающих «высоким уровнем квалификации». Вероятно, к строительству туннелей были причастны террористы ХАМАС, «Хезболлы» или «Исламского государства», полагают военные эксперты, опрошенные изданием. 

«Подобная тактика знаменует собой новую эскалацию гибридной войны Кремля против Европы, в рамках которой Минск пытался переправить десятки тысяч мигрантов через восточную границу Польши», — пишет The Telegraph.

Беларусь еще до 2022 года использовалась в качестве перевалочного пункта для отправки тысяч иностранцев через польскую границу, что побудило Варшаву построить 200-километровый забор с 300 камерами наблюдения, напоминает издание.

В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 47
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 145
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 211
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 629
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 1132
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
17:17 1261
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
17:19 1239
CША перебрасывают все больше войск к Ирану
CША перебрасывают все больше войск к Ирану обновлено 17:27
17:27 6042
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной? новый поворот; все еще актуально
01:22 8626
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
16:55 1222
Алиев поздравил Эрдогана
Алиев поздравил Эрдогана
16:52 1096

ЭТО ВАЖНО

В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 47
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 145
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 211
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 629
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 1132
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
17:17 1261
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
17:19 1239
CША перебрасывают все больше войск к Ирану
CША перебрасывают все больше войск к Ирану обновлено 17:27
17:27 6042
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной? новый поворот; все еще актуально
01:22 8626
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
16:55 1222
Алиев поздравил Эрдогана
Алиев поздравил Эрдогана
16:52 1096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться