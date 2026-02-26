Грузия оценила визит Вэнса в Азербайджан и Армению

Грузия положительно оценила визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, добавив, что визит показывает, что президент США Дональд Трамп придает большое значение установлению мира на Южном Кавказе.

По ее словам, Тбилиси также вносит свой вклад в этот процесс. Комментируя утверждения о том, что Грузия может оказаться вне региональных процессов, если будут разблокированы транспортные пути между Арменией и Азербайджаном, Бочоришвили отметила, что роль Грузии нельзя недооценивать.

«Никто не исключает существования альтернативных путей, и в этом нет ничего плохого», — сказала министр.