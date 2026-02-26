USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Брюссель предупредил Вашингтон: не вмешивайтесь

16:50

Брюссель призывает Вашингтон не вмешиваться в выборы в странах ЕС и в ответ обещает воздерживаться от влияния на промежуточные выборы в Конгресс США, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о том, какой исход промежуточных выборов в Конгресс США был бы предпочтителен для Брюсселя, Метсола подчеркнула: «Это дискуссия, которую мы активно ведем с нашими американскими партнерами. Так же как мы не станем им говорить, что им делать [на выборах] в ноябре, мы просим того же от них в отношении нас».

При этом председатель Европарламента предупредила, что в случае, если Брюссель «заметит иностранное вмешательство или манипуляции голосами избирателей, у него есть инструменты для противодействия этому».

Вопрос возможного американского влияния на выборы в ЕС сейчас широко обсуждается в европейских СМИ, особенно после визитов госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию и Словакию на прошлой неделе. Брюссель выражает обеспокоенность, что Соединенные Штаты могут начать открытую поддержку правых и право-либеральных партий на выборах в Европе.

