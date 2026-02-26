Алиев поздравил Эрдогана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 февраля позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы государства.
Ильхам Алиев поздравил турецкого лидера с днем рождения.
