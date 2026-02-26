Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками

Иран не против реализации «Маршрута Трампа», если цель проекта - развитие возможностей и содействие миру. Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

«Учитывая отношение американской стороны к Ирану, у нас была обеспокоенность на этот счет. Однако этот вопрос был обсужден с армянскими коллегами в очень дружеской атмосфере», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянские партнеры заверили, что Армения никогда не станет источником угрозы для Ирана. Ширголами подчеркнул, что этого достаточно, и между странами есть взаимное доверие.