Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками

17:17

Иран не против реализации «Маршрута Трампа», если цель проекта - развитие возможностей и содействие миру. Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

«Учитывая отношение американской стороны к Ирану, у нас была обеспокоенность на этот счет. Однако этот вопрос был обсужден с армянскими коллегами в очень дружеской атмосфере», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянские партнеры заверили, что Армения никогда не станет источником угрозы для Ирана. Ширголами подчеркнул, что этого достаточно, и между странами есть взаимное доверие.

ЭТО ВАЖНО

