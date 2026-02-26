USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Франция ответила на обвинения России в адрес Украины

17:56 638

Франция «нанесла ответный удар» по тому, что она назвала беспочвенными российскими обвинениями в адрес Украины. Москва заявляла, что Киев якобы стремится получить ядерное оружие или «грязную бомбу» при помощи Лондона или Парижа. Французская сторона назвала это «очередным примером российской дезинформации».

«Это беспочвенное заявление СВР (Служба внешней разведки России) было подхвачено различными российскими пропагандистскими ресурсами в соцсети X (Twitter) и некоторыми иностранными информационными агентствами», – заявила журналистам директор по коммуникациям Министерства обороны Франции Оливия Пенишу.

По ее словам, Российская Федерация «часто прибегает к дезинформации», чтобы создать атмосферу недоверия к действиям Франции и ее партнеров по поддержке Украины, пишет Reuters.

«Эта последняя попытка – идеальная тому иллюстрация», – добавила она.

Пенишу подчеркнула, что Париж всегда соблюдал свои международные обязательства, в частности те, которые связаны с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что Британия и Франция верят, что Украина сможет добиться более выгодных условий переговоров, если будет обладать «ядерной бомбой или хотя бы так называемой грязной бомбой». Никаких документальных доказательств в подтверждение этих тезисов СВР не предоставила.

