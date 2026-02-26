USD 1.7000
17:19 1257

Более 120 пассажиров были вынуждены провести ночь на борту самолета крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa в аэропорту Мюнхена из-за закрытия аэропорта. Об этом пишет журнал One Mile at a Time.

По информации издания, инцидент произошел 19 февраля. Рейс авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Мюнхена в Копенгаген в 21:30 (00:30 по бакинскому времени), однако был отменен из-за сильного снегопада. К этому времени пассажиры уже находились на борту судна. По сообщениям пассажиров, они были вынуждены провести в самолете всю ночь, поскольку автобусов для перевозки путешественников обратно в терминал не было.

Около 02:00 (05:00 по бакинскому времени) экипаж сообщил пассажирам, что аэропорт закрыт, и все водители автобусов уехали домой на ночь, поэтому пассажирам не разрешат покинуть самолет, и им придется спать на борту до конца ночи. В небольшом самолете не было одеял и подушек, а еды и напитков, как отмечает журнал, было очень мало.

Рано утром на следующий день пассажиров отвезли в терминал аэропорта, где им перебронировали билеты на другие рейсы в Копенгаген. Первую группу пассажиров посадили на рейс в 06:40 (09:40 по бакинскому времени), который задержался примерно на час, резюмирует One Mile at a Time.

20 февраля агентство DPA сообщало, что десятки рейсов были отменены в международном аэропорту Мюнхена из-за сильного снегопада. Только утром в пятницу не были отправлены уже 50 рейсов. В четверг отменили 100 полетов.

Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
