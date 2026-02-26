USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Где в Баку купить землю по доступной цене?

эксперт назвал участки
Кямаля Алиева
17:28 1147

Руководитель Ассоциации риэлторов Азербайджана, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов рассказал, где в Баку можно приобрести земельные участки по доступной цене.

По его словам, вопрос о том, где выгоднее всего купить землю и построить дом, по-прежнему остается актуальным.

«При выборе участка самое главное нужно обращать внимание на то, чтобы он был приватизирован в соответствии с законодательством и рядом были доступные строительные материалы. Я бы сказал, что по доступной цене можно купить землю в поселке Гюздек. В этом населенном пункте представлено достаточно много приватизированных земельных участков. Учитывая, что там в ближайшее время будет развиваться дорожная инфраструктура. На сегодняшний день сотку земли там можно купить примерно за 700 манатов. Соответственно, если речь идет о 10 сотках, участок обойдется примерно в 7 000 манатов. В целом землю можно приобрести в диапазоне от 5 до 7 тысяч манатов», — пояснил он.

Дополнительным преимуществом этой территории эксперт назвал наличие строительных ресурсов. По его словам, там есть каменный карьер, много строительных блоков. Говоря о других вариантах, он отметил, что сравнительно доступные предложения можно найти и в отдаленных зонах Говсана и Тюркана.

«Речь идет не о прибрежной линии или участках у основной дороги, а о более отдаленных зонах в этих поселках. Там цены начинаются примерно от 15–17 тысяч манатов за участок. Стоимость сотки составляет порядка полутора-двух тысяч манатов. Однако, как видно, Гюздек значительно отличается по цене в более доступную сторону», — сказал эксперт.

Он добавил, что в отдельных зонах Апшеронского района также можно найти недорогие участки, поскольку район достаточно большой и цены в разных его частях отличаются.

Вместе с тем Азадов напомнил, что при покупке земли необходимо учитывать юридические аспекты. Он отметил, что самое главное при покупке земельного участка - обращать внимание на то, чтобы земля соответствовала законодательству и на ней было разрешено строительство жилого дома.

