Армянские пограничники заменили российских на границе с Турцией

Армянские пограничники заменили российских на КПП «Ахурик» на границе с Турцией, сообщают армянские СМИ.

Cогласно докладу об исполнении программы правительства Армении на 2021–2026 годы, принятому Кабмином в четверг, с 1 марта 2025 года на КПП «Маргара» на границе с Турцией службу осуществляют исключительно военнослужащие Погранвойск СНБ Армении.

«С начала 2026 г. на КПП «Ахурик» службу также осуществляют только военнослужащие погранвойск СНБ Армении. На данный момент нет каких-либо действующих пунктов пропуска на границе Армении, который бы не находился под полноценным контролем погранвойск СНБ Армении», — отмечается в сообщении.