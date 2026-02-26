USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Армянские пограничники заменили российских на границе с Турцией

17:44 636

Армянские пограничники заменили российских на КПП «Ахурик» на границе с Турцией, сообщают армянские СМИ.

Cогласно докладу об исполнении программы правительства Армении на 2021–2026 годы, принятому Кабмином в четверг, с 1 марта 2025 года на КПП «Маргара» на границе с Турцией службу осуществляют исключительно военнослужащие Погранвойск СНБ Армении.

«С начала 2026 г. на КПП «Ахурик» службу также осуществляют только военнослужащие погранвойск СНБ Армении. На данный момент нет каких-либо действующих пунктов пропуска на границе Армении, который бы не находился под полноценным контролем погранвойск СНБ Армении», — отмечается в сообщении.

В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 67
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 159
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 222
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 641
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 1148
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
17:17 1271
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
17:19 1259
CША перебрасывают все больше войск к Ирану
CША перебрасывают все больше войск к Ирану обновлено 17:27
17:27 6052
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной? новый поворот; все еще актуально
01:22 8628
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
16:55 1235
Алиев поздравил Эрдогана
Алиев поздравил Эрдогана
16:52 1105

ЭТО ВАЖНО

В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 67
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 159
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 222
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 641
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 1148
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
17:17 1271
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
17:19 1259
CША перебрасывают все больше войск к Ирану
CША перебрасывают все больше войск к Ирану обновлено 17:27
17:27 6052
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной? новый поворот; все еще актуально
01:22 8628
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
16:55 1235
Алиев поздравил Эрдогана
Алиев поздравил Эрдогана
16:52 1105
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться