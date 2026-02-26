Переговоры Украины и США в Женеве

Об этом также сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в своем телеграм-канале. «Началась двусторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал Умеров.

В Женеве начались двусторонние переговоры между Украиной и США, передает AFP.

Умеров сообщил, что украинская делегация проработает с американской механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

«Важный блок — гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты возвращения наших граждан», — написал секретарь СНБО. По его словам, переговорщики будут работать на «практические решения». Об итогах украинская делегация сообщит по итогам встречи.

Умеров добавил, что украинская сторона также намерена обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России: «необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом».

Кроме Умерова, в украинскую делегацию входят глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.