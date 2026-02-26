Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок

На заседании рассмотрели вопросы, поднятые предпринимателями в рамках работы Рабочей группы по устранению препятствий для предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды. В частности, были обсуждены направления «Судебная и правовая сфера» и «Государственные закупочные процедуры».

С докладами выступили помощник президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы Натик Амиров и председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов. По представленным на заседании вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные лица: председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов, а также председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджанской Республики Эльнур Багиров.

По итогам заседания было принято решение о подготовке поправок в соответствующие нормативно-правовые акты с учетом высказанных предложений и представлении их в Кабинет Министров. Профильным структурам даны соответствующие поручения.