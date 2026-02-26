USD 1.7000
В какой бизнес можно вложиться и заработать?

отвечает депутат Милли Меджлиса
Кямаля Алиева
18:28 1653

Для граждан при инвестировании одним из ключевых показателей является соотношение доходности бизнеса и банковских вкладов. Так сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, отвечая на вопрос haqqin.az, в какой бизнес можно вложиться и заработать.

«Одним из важных нюансов является то, чтобы годовая прибыль инвестиций превышала уровень дохода банковских депозитов. Потому что, если годовая прибыль от вложений не выше среднего годового дохода по банковским вкладам, который сейчас составляет примерно 11%, размещение средств в банке или использование страховых инструментов считается более целесообразным. В этом смысле одним из основных индикаторов для сравнения являются именно процентные ставки по депозитам», — отметил депутат.

Байрамов подчеркнул, что в ряде секторов доходность может значительно превышать банковские проценты. По его словам, если оценивать вложение капитала в последнее время, то традиционные отрасли уступают по рентабельности инновационным направлениям, в том числе онлайн-торговле и онлайн-услугам, которые приносят более высокий доход. Поэтому он считает целесообразным, чтобы граждане активнее направляли капитал именно в онлайн-сферу. По его мнению, рост спроса способствует развитию этих направлений.

«Традиционные отрасли в Азербайджане, особенно в Баку, также остаются рентабельными — прежде всего сфера услуг и общественного питания. Однако и здесь необходимо учитывать изменение спроса. В последние годы стало популярно открывать кофейни, тогда как раньше в этом направлении такого высокого интереса не было. При открытии ресторана или кафе необходимо учитывать, в какой части города оно будет расположено, есть ли парковка и другие важные факторы, чтобы заведение могло работать прибыльно», — отметил депутат.

Байрамов подчеркнул, что при принятии инвестиционного решения необходимо заранее проводить оценку и изучать рынок. Депутат добавил, что спрос меняется очень быстро, и без анализа рынка и знаний в области маркетинга вложение капитала может впоследствии привести к убыточности инвестиций.

