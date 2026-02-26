USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Армения и страна НАТО подписали военное соглашение

18:40 1571

Армения и Польша заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

По сообщению армянских СМИ, свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Церемония состоялась в рамках официального визита в Польшу делегации Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Польша является членом НАТО с 1999 года, участвует в инициативах альянса в сфере коллективной обороны и военно-технического сотрудничества. Армения официально входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. Однако с 2024 года руководство Армении объявило о заморозке участия республики в деятельности ОДКБ.

Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 2160
Переговоры приостановлены: ультиматум США
Переговоры приостановлены: ультиматум США обновлено 20:17
20:17 4008
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 1015
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 1482
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 6332
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 5698
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 1655
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 971
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 876
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 1783
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 2614

