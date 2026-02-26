Армения и страна НАТО подписали военное соглашение

Армения и Польша заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

По сообщению армянских СМИ, свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Церемония состоялась в рамках официального визита в Польшу делегации Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Польша является членом НАТО с 1999 года, участвует в инициативах альянса в сфере коллективной обороны и военно-технического сотрудничества. Армения официально входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. Однако с 2024 года руководство Армении объявило о заморозке участия республики в деятельности ОДКБ.