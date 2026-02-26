Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога

После визита в Азербайджан и Армению вице‑президента США Джей Ди Вэнса «говорящая голова» Кремля в Ереване Роберт Кочарян, а затем и заместитель премьер‑министра России Алексей Оверчук поспешили заявить о возможном восстановлении железной дороги, проходящей через сепаратистский регион Грузии Абхазию и закрытой уже более 30 лет. Как сообщалось ранее, Кочарян представил Абхазскую железную дорогу как непосредственную альтернативу «маршруту Трампа». В качестве аргумента за такой вариант он утверждал, что проект TRIPP снизит транзитный статус Грузии в регионе, поэтому Тбилиси, исходя из собственных интересов, может согласиться на открытие дороги через Абхазию. Но ключевое слово здесь – «может».

Следом и Оверчук, не уточняя деталей, представил свой весьма расплывчатый комментарий по теме, заявив, что Москва обсуждает перспективу возобновления железнодорожного сообщения с Грузией по абхазскому маршруту. «Ведется работа по разблокированию всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сообщил российский вице-премьер. При этом он пафосно заметил, что восстановление этого пути необходимо для решения «большой задачи» по «укреплению транспортно‑логистической связанности на Кавказе». А это, мол, «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России». «Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи», — призвал Оверчук. Кто именно работает над открытием дороги через Абхазию и рассматривает этот вопрос, вице-премьер РФ ожидаемо не уточнил. Зато ситуацию, поставив свое условие ребром, четко обрисовали в Тбилиси: Грузия не будет ни о чем разговаривать с Россией, пока та не выведет военные базы из Абхазии и Южной Осетии.

Следует отметить, что даже при возможной заинтересованности правящей партии «Грузинская мечта» в таком варианте маршрута, как бы она ни была связана с Россией, пойти на уступки в вопросе территориальной целостности и суверенитета Грузии она не может. Это стало бы смертельным ударом, прежде всего, для нее самой. Как пишет «Независимая газета», подобный «словесный пинг‑понг» между российскими и грузинскими политиками продолжается с начала 2000‑х. Проанализировав его, можно прийти к выводу: никакого согласования позиций между Москвой и Тбилиси в данном вопросе нет, а многократно раскрученная «перезагрузка» российско‑грузинских отношений — не более чем политологический миф. Абхазия, привыкшая наблюдать за словесными баталиями больших соседей, выступила последней, придерживаясь принципа «тише едешь — дальше будешь». «Официального комментария по данному вопросу не будет. Инициативы и идеи относительно потенциальных транспортных маршрутов в регионе звучат на разных уровнях и в экспертных кругах десятилетиями», — с философским спокойствием заявила пресс‑служба «МИД Абхазии».

Отдельные же российские издания не без сарказма указывают, что причина выступления Оверчука очевидна: нужно было как‑то прокомментировать триумфальный визит вице‑президента США Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван и, если не асимметрично, то хотя бы «красиво» отреагировать на «маршрут Трампа». Строго говоря, в центре речи вице‑премьера была не Абхазия, а Армения: армянской стороне неожиданно пообещали бесплатный ремонт двух участков железной дороги, проходящей через ее территорию. Преподнесена эта «гумпомощь» была тоже весьма пафосно. «В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении», — подчеркнул высокопоставленный российский чиновник, стараясь продемонстрировать, что Россия, несмотря на успехи США на Южном Кавказе, все же не ушла из региона окончательно. А Абхазскую железную дорогу Оверчук упомянул словно между делом. Впрочем, что еще мог сказать российский вице-премьер, когда предпринимаются существенные шаги по реализации «маршрута Трампа», тогда как Россия столкнулась с риском потерять контроль над железными дорогами Армении, переданными ей в управление Кочаряном еще в 2008 году. Армянская сторона заявила, что российский контроль отпугивает потенциальных инвесторов, готовых вкладываться в развитие транспортных коммуникаций региона, и публично призвала Москву передать управление железными дорогами «какой‑нибудь дружественной третьей стране». В качестве таких стран армянские официальные лица рассматривают Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан. Такое предложение, а по сути - требование Еревана, вызвало гнев в Москве: секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил Армению, что изъятие железных дорог у России «может все разрушить в одночасье». Надо все же надеяться, что Шойгу имел в виду не разрушение самой Армении, а крах ее железнодорожного хозяйства. Но в подобных «благожелательных» советах российских чиновников всегда имеется несколько скрытых смыслов.

Ясно, что контроль над железными дорогами Армении для Москвы остается одним из стратегических активов, позволяющих сохранять влияние в регионе Южного Кавказа. Именно поэтому, несмотря на то что дочерняя компания ОАО «РЖД» — «Южно‑Кавказская железная дорога» — работает с убытками, Россия заинтересована в сохранении своего управления ею. Ведомственное онлайн‑издание «РЖД» «Гудок» в интервью по теме подчеркивает, что предложение о передаче концессионного контроля над армянскими железными дорогами третьей стране было, скорее, политическим жестом, чем экономическим расчетом. «Южно‑Кавказская железная дорога — актив сложный, по сути, тупиковый без разблокирования границ. Для того же Казахстана или ОАЭ этот актив станет «чемоданом без ручки» — при отсутствии прямого и стабильного сообщения через Россию или Грузию. Попытка Еревана сменить оператора на фоне обсуждения новых маршрутов через Абхазию выглядит как желание пересмотреть правила игры именно в тот момент, когда транзитный потенциал Армении может наконец‑то вырасти», — отметил собеседник редакции.