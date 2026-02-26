Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...

«К сожалению, Отечественная война не стала уроком для Армянского государства. Хотя после Победы 2020 года мы неоднократно различными путями доводили нашу позицию до руководства Армении – пусть ни на кого не рассчитывает, ни на кого не полагается. Военнослужащие зарубежных стран с нашего разрешения были временно размещены на наших землях. Если кто-то думает, что это нас остановит от чего-то, то он ошибается. Мы неоднократно направляли армянской стороне предупреждения о том, чтобы они положили конец сепаратизму, прекратили деятельность незаконного режима хунты, а армяне, проживающие на карабахской земле, приняли гражданство Азербайджана».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Мемориала Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы.

Глава государства напомнил, что армянам в Карабахе «через интернет представили программу реинтеграции, но адекватного ответа не получили. Напротив, сепаратисты и силы, стоящие за ними, наглели все больше. После Победы 2020 года до антитеррористической операции 2023 года сюда неоднократно незаконно приезжали представители иностранных государств – на сегодняшней церемонии я даже не хочу называть эти страны, - чтобы поддержать сепаратистов, вновь подстрекать их против нас. Им советовали не считаться с Азербайджанским государством, государственностью, им отправляли оружие, мины. Они считали, что временно размещенный здесь контингент иностранного государства сможет нас каким-то образом сдержать. Но нас ничто не могло сдержать, и продолжавшаяся всего несколько часов антитеррористическая операция наглядно показала это всему миру».