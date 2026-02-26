USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится

19:53

Иранские власти приводят в порядок ядерные объекты, пострадавшие при ударах США и Израиля в июне 2025 года, и укрепляют их в связи с вероятной угрозой новых атак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

«Снимки со спутников заставляют предположить, что Пентагону придется столкнуться с противником, нацеленным на сохранение своих ключевых возможностей и ядерного потенциала. Сделанные в феврале фотографии показывают, что иранские инженеры расчищают обломки на поврежденных ядерных объектах, одновременно с тем укрепляют ключевые объекты против будущих атак», - сообщает агентство.

Bloomberg поясняет, что американским военным планировщикам придется иметь дело с разветвленной и раскиданной на большой территории, частично скрытой сетью объектов. Операцию будет затруднять сложный ландшафт Ирана и то, что ядерная программа Ирана сосредоточена не в одной точке, а имеет промышленный масштаб. В частности, иранская сторона запечатывает входы под землю у крупнейшего ядерного комплекса в Исфахане; наблюдатели полагают, что это делается, чтобы предотвратить обрушение из-за авиаударов, устранить слабые места, уязвимые перед боеприпасами проникающего действия.

Восстановительные работы идут в Натанзе; над поврежденным предприятием по обогащению урана, где проходили испытания обогатительные центрифуги, возведена новая крыша. Также неясно, в каком состоянии находится подземная инфраструктура после ударов, в том числе электроснабжение.

Кроме того, Иран занимается укреплением конструкции двух туннелей, ведущих в подземное сооружение, которое располагается под горой Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе. В связи с этим Bloomberg отмечает сложности уничтожения подобных целей, расположенных под горными массивами, вроде объекта в Фордо. Для их полного разрушения могут потребоваться повторные налеты или наземные операции – более рискованный вариант действий.

Новую структуру возвели на территории иранского военного комплекса в Парчине на юго-востоке страны: Израиль атаковал его осенью 2024 года. Здесь проходили испытания взрывчатых веществ, и Bloomberg добавляет, что эти технологии могут использовать и при сборке ядерного заряда.

По данным спутниковых снимков, в промышленном комплексе «Ходжир» к востоку от Тегерана, поставляющем топливо и детали для баллистических ракет, возводят насыпи и противовзрывные стены, чтобы не допустить цепную реакцию от детонации разных построек.

