USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Telegram у россиян будет только на фронте

20:26 307

Российские власти планируют окончательно заблокировать мессенджер Telegram в начале апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Двое собеседников издания, близких к Кремлю, назвали это решение окончательным. «Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — говорится в материале.

В середине февраля министр цифрового развития РФ Максут Шадаев говорил, что пока власти не планируют ограничивать работу Telegram на фронте. Военные РФ используют мессенджер для координации действий. При этом Шадаев также отмечал, что со временем, как он надеется, военнослужащие перейдут на другие платформы.

К апрелю Telegram будет работать только на фронте, заявил источник РБК, близкий к Кремлю.

Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг сообщения о скорой блокировке Telegram. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в Роскомнадзоре, комментируя сообщение РБК о том, что мессенджер заблокируют в первых числах апреля.

Два источника The Bell на телекомрынке подтвердили, что в Кремле принято решение о полной блокировке Telegram с начала апреля. «За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — сказал один из них. Другой рассказал, что операторы получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам.

Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 2169
Переговоры приостановлены: ультиматум США
Переговоры приостановлены: ультиматум США обновлено 20:17
20:17 4017
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 1022
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 1489
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 6337
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 5699
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 1656
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 972
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 876
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 1784
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 2618

