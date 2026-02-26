Telegram у россиян будет только на фронте

Двое собеседников издания, близких к Кремлю, назвали это решение окончательным. «Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — говорится в материале.

Российские власти планируют окончательно заблокировать мессенджер Telegram в начале апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

В середине февраля министр цифрового развития РФ Максут Шадаев говорил, что пока власти не планируют ограничивать работу Telegram на фронте. Военные РФ используют мессенджер для координации действий. При этом Шадаев также отмечал, что со временем, как он надеется, военнослужащие перейдут на другие платформы.

К апрелю Telegram будет работать только на фронте, заявил источник РБК, близкий к Кремлю.

Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг сообщения о скорой блокировке Telegram. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в Роскомнадзоре, комментируя сообщение РБК о том, что мессенджер заблокируют в первых числах апреля.

Два источника The Bell на телекомрынке подтвердили, что в Кремле принято решение о полной блокировке Telegram с начала апреля. «За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — сказал один из них. Другой рассказал, что операторы получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам.