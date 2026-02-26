Спецпредставитель Путина прибыл на встречу с командой Трампа

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на переговоры со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передают российские СМИ.

Переговоры должны пройти в отеле Four Seasons. Спецпредставитель президента РФ прибыл к отелю в 16:25 по местному времени (18:25 по Баку). В это время там уже находилась делегация США, которая вела переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и украинским министром экономики Алексеем Соболевым. Они обсуждают экономические вопросы.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 26 февраля заявил, что не знает о присутствии Дмитриева в Женеве. «Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет», — сказал пресс-секретарь.

По данным западных СМИ, Дмитриев также должен обсудить с Уиткоффом и Кушнером экономическое сотрудничество России и США.