USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Спецпредставитель Путина прибыл на встречу с командой Трампа

20:41 184

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на переговоры со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передают российские СМИ.

Переговоры должны пройти в отеле Four Seasons. Спецпредставитель президента РФ прибыл к отелю в 16:25 по местному времени (18:25 по Баку). В это время там уже находилась делегация США, которая вела переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и украинским министром экономики Алексеем Соболевым. Они обсуждают экономические вопросы.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 26 февраля заявил, что не знает о присутствии Дмитриева в Женеве. «Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет», — сказал пресс-секретарь.

По данным западных СМИ, Дмитриев также должен обсудить с Уиткоффом и Кушнером экономическое сотрудничество России и США.

Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 2171
Переговоры приостановлены: ультиматум США
Переговоры приостановлены: ультиматум США обновлено 20:17
20:17 4018
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 1023
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 1492
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 6337
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 5699
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 1657
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 973
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 877
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 1784
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 2618

ЭТО ВАЖНО

Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 2171
Переговоры приостановлены: ультиматум США
Переговоры приостановлены: ультиматум США обновлено 20:17
20:17 4018
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 1023
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 1492
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 6337
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 5699
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 1657
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 973
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 877
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 1784
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 2618
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться