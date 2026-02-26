USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

В МЧС почтили память жертв Ходжалы

В региональных центрах и структурах Министерства по чрезвычайным ситуациям прошли мероприятия, посвященные 34‑й годовщине Ходжалинского геноцида.

Перед началом мероприятий личный состав посетил Аллею шехидов и мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, почтил память погибших с глубоким уважением. Мероприятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память жертв Ходжалы, а также погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана была почтена минутой молчания.

На мероприятиях говорилось об этнических чистках, осуществленных армянскими вооруженными формированиями на Южном Кавказе, был сделан краткий экскурс в историю геноцидов, совершенных ими при поддержке империалистических сил. Отмечалось, что террористическая армяно‑дашнакская организация еще с начала прошлого века не раз совершала массовые убийства азербайджанцев. Очередное преступление против азербайджанского народа — геноцид в Ходжалы — было совершено в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Получив поддержку от 366‑го мотострелкового полка бывшей советской армии, армянские вооруженные отряды, нарушив все гуманитарные нормы и международное право, напали на мирных жителей, совершив одно из самых кровавых преступлений в истории человечества. В результате этой массовой расправы были убиты 613 мирных жителей Ходжалы, среди них 106 женщин и 63 ребенка, только потому что они были азербайджанцами. Восемь семей были полностью уничтожены.

Выступающие подчеркнули, что впервые политико‑правовую оценку Ходжалинскому геноциду дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. По его инициативе 24 февраля 1994 года Милли Меджлис Азербайджана принял решение «О Дне Ходжалинского геноцида», а также обратился в ООН и к международному сообществу, раскрыв истинную сущность этого преступления и призвав мировую общественность к решительным мерам против армянского терроризма.

Отмечалось, что благодаря последовательной и целенаправленной политике президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева геноцид в Ходжалы признан многими государствами мира. Кроме того, благодаря масштабным социально‑экономическим программам, реализуемым главой государства, залечиваются раны Ходжалинской трагедии, а город Ходжалы, как и другие освобожденные от армянской оккупации территории, восстанавливается, и жители возвращаются на свои исконные земли.

В выступлениях также была отмечена важность международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной и успешно продолжаемой вице‑президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

В рамках мероприятий был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде.

