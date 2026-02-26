США наказывают швейцарский банк

Министерство финансов США выдвинуло предложение о введении правила, которое, если будет окончательно принято, заблокирует доступ MBaer Merchant Bank AG к американской финансовой системе на основании обвинений, что швейцарский банк поддерживал незаконных акторов, связанных с Ираном и Россией. Об этом информирует Reuters.
Минфин США обвинил MBaer и его сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием российских денег, а также отмывании денег и финансированию терроризма в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана, который подвергнут санкциям.
«MBaer провел через финансовую систему США более ста миллионов долларов в интересах незаконных структур, связанных с Ираном и Россией, - сказал министр финансов США Скотт Бессент. - Банки должны понимать, что министерство будет агрессивно защищать целостность финансовой системы США, используя все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия».