USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

США наказывают швейцарский банк

20:57 1110

Министерство финансов США выдвинуло предложение о введении ‌правила, которое, если будет окончательно принято, заблокирует доступ MBaer Merchant Bank AG к американской финансовой системе на ⁠основании обвинений, что ‌швейцарский банк поддерживал ‌незаконных акторов, связанных с Ираном и Россией. Об этом информирует Reuters.

Минфин США обвинил MBaer и его ‌сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием российских денег, а ‌также отмывании денег и финансированию терроризма в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана, ‌который подвергнут санкциям.

«MBaer провел через финансовую систему США более ста миллионов долларов в интересах незаконных структур, связанных с Ираном и Россией, - сказал министр финансов США Скотт Бессент. - Банки должны понимать, ⁠что министерство будет агрессивно защищать целостность финансовой ‌системы США, используя все имеющиеся ‌в нашем распоряжении полномочия».

Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия»
Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия» обновлено 23:05
23:05 6698
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
22:20 1129
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
21:41 1524
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
14:18 4377
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 3930
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 2191
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 3301
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 7153
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 6134
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 2444
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 1344

