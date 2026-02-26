USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном

21:41 1525

Вооруженные столкновения военнослужащих Пакистана и Афганистана начались в шести афганских приграничных провинциях, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

Утверждается, что военные двух стран вступили в перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Бои идут вблизи линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы двух государств. Информация о возможных потерях с обеих сторон пока не поступала.

Телеканал утверждает, что военнослужащие Афганистана захватили восемь пакистанских пограничных постов. По информации источников телеканала в афганских силовых структурах, пакистанские позиции были захвачены в районе Гошта провинции Нангархар, а также в провинции Кунар вблизи линии Дюранда.

Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия»
Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия» обновлено 23:05
23:05 6698
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
22:20 1131
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
21:41 1526
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
14:18 4378
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 3933
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 2192
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 3301
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 7153
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 6135
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 2445
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 1344

