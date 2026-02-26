Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном

Вооруженные столкновения военнослужащих Пакистана и Афганистана начались в шести афганских приграничных провинциях, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

Утверждается, что военные двух стран вступили в перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Бои идут вблизи линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы двух государств. Информация о возможных потерях с обеих сторон пока не поступала.

Телеканал утверждает, что военнослужащие Афганистана захватили восемь пакистанских пограничных постов. По информации источников телеканала в афганских силовых структурах, пакистанские позиции были захвачены в районе Гошта провинции Нангархар, а также в провинции Кунар вблизи линии Дюранда.