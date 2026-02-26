Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»

USD 1.7000
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон дает показания по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними, перед комитетом по надзору нижней палаты Конгресса США. Завтра через аналогичную процедуру должен пройти ее муж — экс-президент США Билл Клинтон.

Решение о даче показаний супруги Клинтон приняли в начале февраля после долгого противостояния с комитетом, большинством в котором обладают республиканцы.

Клинтон во вступительном заявлении на закрытом заседании Конгресса, текст которого она опубликовала в соцсети Х, сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. «Я не имела ни малейшего представления об их преступной деятельности. Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Мне нечего добавить к этому», - сказала Клинтон.

Бывший госсекретарь заявила, что республиканцы «заставляют меня давать показания, прекрасно понимая, что у меня нет информации, которая могла бы помочь вашему расследованию, чтобы отвлечь внимание от действий президента Трампа и скрыть их, несмотря на законные требования ответов». По ее словам, законодатели-республиканцы больше сосредоточены на «защите одной политической партии и одного государственного чиновника», чем на обеспечении справедливости для жертв Эпштейна или предотвращении дальнейшей торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Она сказала, что, если бы республиканцы «серьезно хотели узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми», они бы «спросили (Трампа) напрямую под присягой о десятках тысяч случаев, когда он фигурирует в файлах Эпштейна», передает Forbes.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения в связи с Эпштейном.

При этом Клинтон отметила: «Как мы все знаем, слишком часто расследования Конгресса представляют собой пристрастный политический театр, что является пренебрежением обязанностями и оскорблением американского народа». Она обвинила членов Республиканской партии из комитета по надзору в преднамеренном преследовании демократов и защите своей партии.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как в свое время он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

