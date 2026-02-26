USD 1.7000
Санкции против Беларуси

22:42 420

Совет Евросоюза (ЕС) продлил санкции против Беларуси еще на год, сообщается в опубликованном 26 февраля постановлении объединения.

«Совет решил, что ограничительные меры должны быть продлены до 28 февраля 2027 года», — говорится в публикации.

Евросоюз также ввел новые санкции против 54 белорусских силовиков, включая командиров и офицеров различных спецподразделений, и 7 юрлиц за «поддержку России» в ее войне против Украины и на основании обвинений со стороны Брюсселя в «нарушениях прав человека».

В черный список включили премьер-министра Александра Турчина, председателя Палаты представителей (нижняя палата) парламента Игоря Сергеенко, главу МИД Максима Рыженкова.

ЕС также во второй раз ввел ограничения против семи крупных промышленных предприятий Беларуси, включая МЗКТ, «Гродно Азот», «Беларуськалий», а также новые рестрикции против «Белшины», несмотря на постановление суда ЕС об их отмене.

Кроме того, в повторный список включены Белтехэкспорт, ОАО «140-й ремонтный завод», филиал ОАО «Гродно Азот» - «Завод Химволокно». 

Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия»
Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия» обновлено 23:05
23:05 6700
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
22:20 1137
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
21:41 1531
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
14:18 4378
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
19:10 3934
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53 2194
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45 3304
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
19:25 7156
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
11:43 6136
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 2446
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 1344

