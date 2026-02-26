«Совет решил, что ограничительные меры должны быть продлены до 28 февраля 2027 года», — говорится в публикации.

Совет Евросоюза (ЕС) продлил санкции против Беларуси еще на год, сообщается в опубликованном 26 февраля постановлении объединения.

Евросоюз также ввел новые санкции против 54 белорусских силовиков, включая командиров и офицеров различных спецподразделений, и 7 юрлиц за «поддержку России» в ее войне против Украины и на основании обвинений со стороны Брюсселя в «нарушениях прав человека».

В черный список включили премьер-министра Александра Турчина, председателя Палаты представителей (нижняя палата) парламента Игоря Сергеенко, главу МИД Максима Рыженкова.

ЕС также во второй раз ввел ограничения против семи крупных промышленных предприятий Беларуси, включая МЗКТ, «Гродно Азот», «Беларуськалий», а также новые рестрикции против «Белшины», несмотря на постановление суда ЕС об их отмене.

Кроме того, в повторный список включены Белтехэкспорт, ОАО «140-й ремонтный завод», филиал ОАО «Гродно Азот» - «Завод Химволокно».