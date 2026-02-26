Беспилотник летел к французскому атомному авианосцу

Шведские военные перехватили беспилотник, летевший в сторону французского атомного авианосца «Шарль де Голль», сообщает BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции.

По данным телеканала, дрон был замечен примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где сейчас находится авианосец. В Вооруженных силах Швеции сообщили, что «приняли контрмеры для нейтрализации беспилотника, впоследствии связь с ним была потеряна».

«Шарль де Голль» — крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Его длина чуть более 260 м, на борту обычно находятся несколько тысяч военнослужащих и около 30 боевых самолетов. Авианосец в конце января отбыл из Тулона для участия в учениях «Орион-26» и продлил свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике. Как ожидается, она продлится до мая, в ее рамках «Шарль де Голль» примет участие в маневрах НАТО «Балтийский часовой» в Балтийском море. В преддверии учений 25 февраля авианосец прибыл в Мальмё.