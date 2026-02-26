USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Беспилотник летел к французскому атомному авианосцу

22:51

Шведские военные перехватили беспилотник, летевший в сторону французского атомного авианосца «Шарль де Голль», сообщает BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции.

По данным телеканала, дрон был замечен примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где сейчас находится авианосец. В Вооруженных силах Швеции сообщили, что «приняли контрмеры для нейтрализации беспилотника, впоследствии связь с ним была потеряна».

«Шарль де Голль» — крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Его длина чуть более 260 м, на борту обычно находятся несколько тысяч военнослужащих и около 30 боевых самолетов. Авианосец в конце января отбыл из Тулона для участия в учениях «Орион-26» и продлил свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике. Как ожидается, она продлится до мая, в ее рамках «Шарль де Голль» примет участие в маневрах НАТО «Балтийский часовой» в Балтийском море. В преддверии учений 25 февраля авианосец прибыл в Мальмё.

Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия»
Переговоры Иран-США: то ли «прогресс», то ли «значительные разногласия»
23:05
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
22:20
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
Вспыхнули бои между Афганистаном и Пакистаном
21:41
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2?
14:18
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
19:10
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
19:53
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
19:45
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
19:25
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
18:28
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18

