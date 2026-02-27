Трансформация аграрного сектора Азербайджана: рост через продуктивность и страховую защиту

2025 год стал для аграрного сектора Азербайджана не столько годом количественного скачка, сколько качественной трансформации. При общем росте производства всего на 0,9 процента сектор продемонстрировал структурные изменения, которые формируют новую модель развития - более экспортно ориентированную, технологичную и защищенную от рисков.

14,2 млрд манатов и новая логика роста По итогам 2025 года объем сельскохозяйственного производства составил 14,2 млрд манатов. Доля сектора в ВВП достигла 5,9 процента, а в ненефтяной экономике - 8,3 процента. При этом около 80 процентов продовольственного потребления страны обеспечивается за счет внутреннего производства, что подчеркивает стратегическую роль отрасли в системе продовольственной безопасности. Главная особенность 2025 года - рост за счет повышения продуктивности, а не расширения посевных площадей. Несмотря на сокращение части площадей из-за климатических факторов, урожайность по ряду направлений увеличилась. Это указывает на постепенный переход от экстенсивной модели к интенсивной. В экспортно ориентированных сегментах динамика была значительно выше средней: производство фруктов и ягод выросло на 6 процентов, хлопка - на 17 процентов. Одним словом, сочетание экспортной ориентации, технологического обновления, реформы субсидий и развитой системы агрострахования формирует более устойчивую модель развития.

1,5 млрд долларов аграрного экспорта Общий объем аграрного экспорта достиг 1,5 млрд долларов. Из них 73 процента приходится на сельхозпродукцию и 27 процентов - на переработанную продукцию. Фрукты и овощи обеспечили около 900 млн долларов. Экспорт томатов составил 192 млн долларов, овощей - 238 млн, картофеля - 28 млн долларов. Расширяется и фруктовый портфель: экспорт семечковых вырос на 22 процента, косточковых - на 45 процентов, общий прирост по фруктам - около 33,5 процента. Инвестиции в садоводство начинают приносить ощутимый эффект. Кстати, с ростом доходности отрасли сразу же был задействован механизм защиты садов. В Азербайджане аграрное страхование, реализуемое при государственной поддержке, уже осуществило выплаты на сумму свыше 1 млн манатов только по страховым случаям, связанным с фруктовыми насаждениями. Расширение географии экспорта снижает зависимость от отдельных рынков и подтверждает международное признание качества продукции. К примеру, если в 2023 году 90 процентов экспорта приходилось всего на восемь стран, из которых экспорт в Россию составлял 63 процента, то в 2025 году большая часть экспорта - 90 процентов - пришлась на 10 стран, а экспорт в РФ снизился до 55 процентов. Запуск эффективного страхового механизма и обеспечение защиты садов повысили инвестиционную привлекательность данного направления и усилили интерес инвесторов к развитию садоводства.

Птицеводство: выход за океан Одним из наиболее интересных нововведений в сельском хозяйстве прошлого года стало появление нового экспортного продукта. Птицеводство стало примером перехода от импортозамещения к экспорту. В 2025 году Азербайджан экспортировал 90 млн яиц на сумму 6,5 млн долларов. Почти 44 процента поставок (2,8 млн долларов) пришлись на рынок США. Дополнительно экспортировано 12,7 млн инкубационных яиц на 4,2 млн долларов.

Рекорд хлопководства 2025 год стал рекордным для хлопковой отрасли. Инвестиции в эту область, а также улучшения в управлении начинают приносить свои плоды. В прошлом году в производстве хлопка урожайность достигла рекордного показателя в 36,2 центнера с гектара, что само по себе считается самым лучшим результатом за всю историю современного Азербайджана, а валовой сбор составил 363 тысячи тонн - максимальный показатель за период независимости. Однако стратегическая цель еще амбициознее - 5 тонн с гектара и 500 тысяч тонн общего производства. Это стало возможным благодаря и политике субсидирования, и надлежащей организации сбора урожая, и предотвращению его потерь. Роль хлопка в экспорте также возрастает: в 2025-м экспорт хлопковой пряжи обеспечил 160 млн долларов валютной выручки. Стоит отметить, что экспорт в этом сегменте вырос на 30,3 процента в сравнении с 2023 годом.

Развитие освобожденных территорий – новая модель аграрного роста Немного неожиданно, но сельское хозяйство стало ключевым инструментом развития освобожденных территорий. В отличие от других отраслей, оно не требует крупных инвестиций и высококвалифицированной рабочей силы, а доход приносит практически сразу. С учетом этого правительство предусмотрело в освобожденных регионах субсидии на 50 процентов выше по сравнению с другими районами страны. В частности, субсидии на садоводство и современные системы орошения в два раза превышают обычные показатели в других регионах. Эти меры обеспечивают ускоренное восстановление сельскохозяйственного производства и повышение эффективности использования ресурсов. Именно поэтому освобожденные территории рассматриваются как пилотная зона и модель будущего аграрного развития Азербайджана. Здесь с нуля формируются земельные участки, инфраструктура и системы орошения по современным стандартам, создавая устойчивую и эффективную основу для долгосрочного экономического роста.

Животноводство: зона структурного риска В ближайшие несколько лет одним из ключевых направлений, где ожидаются серьезные реформы и развитие, является животноводство. Основные вопросы, требующие решения, связаны с этим сектором: из-за удорожания кормов повышается себестоимость мяса и его рыночная цена. Превращение пастбищ в пахотные земли также влияет на семейные фермерские хозяйства и приводит к сокращению поголовья овец. Дополнительным стресс-фактором в 2025 году стала вспышка ящура. Ситуация привела к снижению производства. Однако оперативная закупка вакцин осенью и завершение массовой вакцинации в декабрe показали способность системы быстро реагировать на кризисы. Министерство рассматривает этот процесс как очередной вызов и планирует внедрить новые механизмы поддержки для укрепления сектора. Например, впервые в стране будет предоставляться субсидия за продажу молока: за каждый литр, поставленный фермером на перерабатывающее предприятие, будет выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Смена логики субсидирования и технологический рывок Механизм субсидирования тоже был усовершенствован: теперь субсидии — это не просто финансовые выплаты, а «флаги» приоритетов государственной политики. То есть с 2026 года субсидии постепенно переходят от принципа «за гектар» к принципу «за результат». Фермер будет получать поддержку за фактически произведенную продукцию. Модель уже применяется в табаководстве, хлопководстве и свекловодстве, охватит сою, кукурузу, подсолнечник, а затем яблоневые и гранатовые сады. Развивается современное орошение: площадь внедрения современных оросительных систем за три года выросла с 87 тысяч до 127 тысяч гектаров. На этих участках урожайность продовольственной пшеницы достигает 5,7 тонны против среднего показателя 3,3 тонны по стране. А цифровизация через систему электронного сельского хозяйства, спутниковый мониторинг и использование дронов только усиливают управляемость сектора.

Агрострахование как элемент макроэкономической стабилизации Еще одним нововведением в сельском хозяйстве является возросший интерес крупных инвесторов к этой области, который, помимо государственной поддержки, был также стимулирован введением механизма сельскохозяйственного страхования. Ключевым фактором устойчивости стала система агрострахования, запущенная указом президента Ильхама Алиева. Это означает, что сделанные инвестиции не будут потеряны в результате каких-либо стихийных бедствий. Система уже стабильно работает: оператор системы - Фонд аграрного страхования - каждый год увеличивает выплаты. В 2025 году Фонд осуществил рекордные выплаты - 9,2 млн манатов, что на 44 процента больше, чем годом ранее, и более чем вдвое превышает показатели 2023 года. В растениеводстве компенсации выросли вообще на 70 процентов. Особенно заметен скачок выплат садоводам: с 40 тысяч манатов в 2023 году до 1,783 млн манатов в 2025 году. Показательно, что государство покрывает 50 процентов страховой премии, снижая барьер входа для малых и средних фермеров. Сегодня агрострахование выполняет функцию не вспомогательного инструмента, а полноценного механизма управления рисками. В условиях климатической нестабильности оно сглаживает колебания доходов, формирует предсказуемую инвестиционную среду и снижает волатильность сектора. Именно поэтому агрострахование сегодня рассматривается как один из ключевых столпов аграрной политики - инструмент, обеспечивающий переход сектора от уязвимой зависимости от климата к управляемой и прогнозируемой траектории роста.

Цифровое сельское хозяйство и искусственный интеллект Электронизация аграрного сектора создала основу для системной и прозрачной работы всей отрасли. Электронная система сельскохозяйственной информации — Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) — обеспечивает как получение точных данных и их накопление, так и принятие взвешенных управленческих решений на основе собранной информации. В результате в стране налажен учет посевных площадей, земельных участков, выращиваемых культур и даже занятых в аграрной сфере работников. Одним из наиболее интересных нововведений стало внедрение искусственного интеллекта в такую чувствительную сферу, как мониторинг посевов, а также использование спутниковых снимков для контроля за состоянием сельскохозяйственных угодий. Применение «умных технологий» проявляется и в практической плоскости - в частности, в использовании дронов для внесения средств защиты растений, что позволяет повышать урожайность и, как следствие, доходность хозяйств.