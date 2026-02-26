Впервые: заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп

Заседание Совета Безопасности ООН 2 марта пройдет под председательством супруги американского президента Мелании Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Первая леди США разместила на своей странице в соцсети X ссылку на этот материал, фактически подтвердив тем самым его достоверность. Информацию подтвердил и американский постпред при ООН Майкл Уолтц.

Как отметил Fox News, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН.

Председательство в СБ ООН перейдет к США с 1 марта. Срок председательства определен в один месяц. Уточняется, что на первом заседании Мелания Трамп произнесет речь. Ее выступление будет посвящено важности системы образования и просвещения.