USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Впервые: заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп

26 февраля 2026, 23:43 1044

Заседание Совета Безопасности ООН 2 марта пройдет под председательством супруги американского президента Мелании Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Первая леди США разместила на своей странице в соцсети X ссылку на этот материал, фактически подтвердив тем самым его достоверность. Информацию подтвердил и американский постпред при ООН Майкл Уолтц.

Как отметил Fox News, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН. 

Председательство в СБ ООН перейдет к США с 1 марта. Срок председательства определен в один месяц. Уточняется, что на первом заседании Мелания Трамп произнесет речь. Ее выступление будет посвящено важности системы образования и просвещения.

Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3264
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 269
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8405
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 2579
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4678
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
26 февраля 2026, 19:10 4945
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
26 февраля 2026, 19:53 2722
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
26 февраля 2026, 19:45 4342
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
26 февраля 2026, 19:25 7652
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
26 февраля 2026, 11:43 6411
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
26 февраля 2026, 18:28 2932

ЭТО ВАЖНО

Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3264
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 269
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8405
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 2579
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4678
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий
26 февраля 2026, 19:10 4945
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
Легкой победы у Трампа не будет: Иран основательно готовится
26 февраля 2026, 19:53 2722
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
Ильхам Алиев: Адекватного ответа не получили...
26 февраля 2026, 19:45 4342
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом»
Ильхам Алиев: «Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом» фото; обновлено 19:25
26 февраля 2026, 19:25 7652
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана все еще актуально
26 февраля 2026, 11:43 6411
В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
26 февраля 2026, 18:28 2932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться