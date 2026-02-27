USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

США затормозили продажу активов «Лукойла»

Соединенные Штаты замедлили продажу международных активов российской компании «Лукойл» для «давления» на Россию в рамках мирных переговоров по Украине. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина продлит срок заключения сделки по активам российской нефтяной корпорации с 28 февраля до 1 апреля 2026 года. Три источника Reuters рассказали, что на переговорах в Женеве, Абу-Даби и Майами поднималась тема снятия американских санкций с «Роснефти», а также «Лукойла».

Американский чиновник сообщил Reuters, что Минфин США продлил срок для заключения сделки с российской компанией, чтобы «содействовать продолжению переговоров с «Лукойлом» и достижению соглашения, которое поддержит усилия президента Трампа по лишению России доходов, необходимых ей для поддержания военной машины и достижения мира». «Лукойл» в случае продажи активов не получит аванса, все вырученные средства будут заморожены на счетах и останутся в юрисдикции США, добавил он.

Агентство пишет, что ранее контроль за сделкой «Лукойла» осуществляло OFAC, теперь же в процесс включены высокопоставленные чиновники Белого дома, Минфина и Госдепа, рассказали три источника, добавив, что глава Минфина Скотт Бессент лично сопровождает сделку.

Источник уточнил, что любая сделка предполагает обязательное условие: средства, полученные от продажи активов, должны быть заморожены на счете под юрисдикцией США. По словам другого собеседника, заключение сделки все еще возможно, даже вне зависимости от исхода мирных переговоров.

О намерении продать зарубежные активы «Лукойл» объявил после введения американских санкций в октябре 2025 года. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в нескольких неевропейских странах, управляет сотнями розничных автозаправочных станций по всему миру, включая территорию США.

«Лукойл» предварительно договорился о продаже своих зарубежных активов Carlyle 29 января. При этом для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение OFAC. «Лукойл» при этом продолжает вести переговоры с другими компаниями о возможности продаже активов. Речь идет о совместном предложении Chevron с Quantum Energy Partners, а также предложении инвестиционного банка Xtellus Partners. «Лукойл» подтвердил, что ведет переговоры с другими потенциальными покупателями.

