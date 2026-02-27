С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию

Это стало окончательно понятно сегодня после того, как из Лиги Европы вылетел болгарский «Лудогорец». Именно Болгария оставалась единственной страной, которая могла сместить Азербайджан с 27-й ступени.

По сравнению с прошлым сезоном, который наша страна завершила на 30-й строчке, мы поднялись на три позиции. Опередили за год ту же Болгарию, а также Словакию и Россию, которая, хоть и отстранена от еврокубков, ежегодно получает от УЕФА по 4,333 балла.

Азербайджан поднялся в таблице благодаря успешному выступлению «Карабаха» в Лиге чемпионов. Мы закрываем евросезон с результатом 22,937 балла. Именно столько баллов азербайджанские клубы набрали за последние пять лет - с сезона 2021/22 по сезон 2025/26. 22,937 - это рекорд за все время участия Азербайджана в еврокубках!

Ранее лучшим показателем за пять сезонов был результат в 20,125 балла, зафиксированный по итогам сезона 2023/24, когда «Карабах» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Азербайджан набрал 5,812 балла. До рекордного показателя сезона 2023/24 (5,875) не хватило одной ничьи.

Из 5,812 балла 4,687 набрал «Карабах»; 0,625 - «Сабах»; 0,375 - «Араз-Нахчыван»; 0,125 - «Зиря».