С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию

Нынешний еврокубковый сезон Азербайджан завершит на 27-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.
Это стало окончательно понятно сегодня после того, как из Лиги Европы вылетел болгарский «Лудогорец». Именно Болгария оставалась единственной страной, которая могла сместить Азербайджан с 27-й ступени.
По сравнению с прошлым сезоном, который наша страна завершила на 30-й строчке, мы поднялись на три позиции. Опередили за год ту же Болгарию, а также Словакию и Россию, которая, хоть и отстранена от еврокубков, ежегодно получает от УЕФА по 4,333 балла.
Азербайджан поднялся в таблице благодаря успешному выступлению «Карабаха» в Лиге чемпионов. Мы закрываем евросезон с результатом 22,937 балла. Именно столько баллов азербайджанские клубы набрали за последние пять лет - с сезона 2021/22 по сезон 2025/26. 22,937 - это рекорд за все время участия Азербайджана в еврокубках!
Ранее лучшим показателем за пять сезонов был результат в 20,125 балла, зафиксированный по итогам сезона 2023/24, когда «Карабах» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Азербайджан набрал 5,812 балла. До рекордного показателя сезона 2023/24 (5,875) не хватило одной ничьи.
Из 5,812 балла 4,687 набрал «Карабах»; 0,625 - «Сабах»; 0,375 - «Араз-Нахчыван»; 0,125 - «Зиря».
Нынешняя таблица коэффициентов УЕФА определяет места в еврокубках в сезоне 2027/28. 30-е место, которое мы заняли в прошлом сезоне, ухудшит стартовые позиции азербайджанских клубов летом этого года. Одна из наших команд вынуждена будет начать борьбу не со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, а с 1-го.
В этом сезоне мы исправили ситуацию, а значит, летом 2027 года, если УЕФА не изменит формат соревнований, оба представителя Азербайджана в Лиге конференций вновь будут стартовать со 2-го квалификационного раунда.
Несколько слов о клубном рейтинге. «Карабах» в этом сезоне установил личный рекорд, набрав 13,750 балла. За пять сезонов чемпион Азербайджана накопил 42,750 балла и на данный момент занимает 60-е место. Для сравнения: обидчик агдамцев в Лиге чемпионов «Ньюкасл», являющийся нечастым гостем в еврокубках, с результатом 28,750 балла располагается на 74-й позиции.