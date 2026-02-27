USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

«Оппозиционер и изгнанник» Чубайс просит Канаду снять с него санкции

01:25 455

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, оспаривающий санкции, введенные против него в Канаде, заявил, что всегда находился в оппозиции президенту РФ и выступал против вторжения России в Украину.

По сообщению «Коммерсанта», об этом Чубайс заявил в иске, поданном в Федеральный суд Канады. Чубайс просит, чтобы суд приказал МИД Канады ответить на его заявление. Чубайс еще в сентябре попросил МИД отменить против него санкции, но не получил ответа в отведенный законом 90-дневный срок.

Чубайс заявил, что санкции против него ввели после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) «по собственному усмотрению» включил его в число людей, которые поддерживают вторжение России в Украину. В своей биографии, которую он направил в МИД Канады, Чубайс заявил, что «исторически» находился в оппозиции к президенту РФ задолго до начала вторжения в Украину, а также выступал против войны, из-за чего ему пришлось уехать из России в 2022 году.

В отдельном письме в МИД Канады Чубайс заявил, что ПАСЕ в сентябре 2025 года отказалась признать ФБК «российской демократической силой».

Он попросил суд, чтобы МИД Канады скорее рассмотрел его заявление, так как санкции предусматривают заморозку активов, это для него чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года».

Санкции, по словам Чубайса, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью».

Чубайс добавил, что санкции нанесли ему «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».

Канада ввела санкции против Анатолия Чубайса в июне 2025 года. После начала вторжения РФ в Украину он ушел с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России. В РФ в 2025 году арестовали счета и имущество Чубайса.

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 669
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 890
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3540
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 273
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 751
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5289
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3867
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8848
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3023
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4795

