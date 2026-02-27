«Оппозиционер и изгнанник» Чубайс просит Канаду снять с него санкции

По сообщению «Коммерсанта», об этом Чубайс заявил в иске, поданном в Федеральный суд Канады. Чубайс просит, чтобы суд приказал МИД Канады ответить на его заявление. Чубайс еще в сентябре попросил МИД отменить против него санкции, но не получил ответа в отведенный законом 90-дневный срок.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, оспаривающий санкции, введенные против него в Канаде, заявил, что всегда находился в оппозиции президенту РФ и выступал против вторжения России в Украину.

Чубайс заявил, что санкции против него ввели после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) «по собственному усмотрению» включил его в число людей, которые поддерживают вторжение России в Украину. В своей биографии, которую он направил в МИД Канады, Чубайс заявил, что «исторически» находился в оппозиции к президенту РФ задолго до начала вторжения в Украину, а также выступал против войны, из-за чего ему пришлось уехать из России в 2022 году.

В отдельном письме в МИД Канады Чубайс заявил, что ПАСЕ в сентябре 2025 года отказалась признать ФБК «российской демократической силой».

Он попросил суд, чтобы МИД Канады скорее рассмотрел его заявление, так как санкции предусматривают заморозку активов, это для него чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года».

Санкции, по словам Чубайса, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью».

Чубайс добавил, что санкции нанесли ему «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».

Канада ввела санкции против Анатолия Чубайса в июне 2025 года. После начала вторжения РФ в Украину он ушел с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России. В РФ в 2025 году арестовали счета и имущество Чубайса.