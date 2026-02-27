USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Авианосец Gerald R. Ford направляется к Израилю

01:30 366

Американский авианосец Gerald R. Ford направляется к берегам Израиля, сообщает телеканал TV7 Israel News.

Планируется, что в пятницу вечером он зайдет в порт Хайфа на севере Израиля.

Греческие СМИ сообщали, что в четверг корабль покинул базу Суда на острове Крит, где он находился с понедельника, взяв курс на Ближний Восток.

В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также десятками противоракет Standard Missile для перехвата баллистических ракет.

На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

После прибытия к берегам Израиля авианосная ударная группа поступит в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 670
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 892
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3540
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 273
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 751
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5289
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3867
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8848
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3023
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4795

