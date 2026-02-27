Буданов: Украинцы не пойдут на уступки

Буданов отметил, что вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых участвовали представители Украины, США и России. Он подчеркнул, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

«Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенно. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены», – сказал Буданов.

Говоря о планах РФ на 2026 год, глава Офиса президента Украины заявил, что «наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни один регион Украины, я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем».

Буданов также заявил, что Вашингтон не устанавливал сроков для прекращения войны в Украине. «Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры – это очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить их», – сказал Буданов.