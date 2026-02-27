USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Буданов: Украинцы не пойдут на уступки

01:50

Граждане Украины не согласятся на замыслы России в отношении украинских территорий, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Al-Modon.

Буданов отметил, что вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых участвовали представители Украины, США и России. Он подчеркнул, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

«Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенно. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены», – сказал Буданов.

Говоря о планах РФ на 2026 год, глава Офиса президента Украины заявил, что «наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни один регион Украины, я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем».

Буданов также заявил, что Вашингтон не устанавливал сроков для прекращения войны в Украине. «Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры – это очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить их», – сказал Буданов.

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
02:41
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
02:05
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
02:25
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
02:22
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет
02:07
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
26 февраля 2026, 19:10
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины
01:10
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
01:09
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
00:43
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2?
26 февраля 2026, 14:18

