Жителям Бостона показали Ходжалинский геноцид

Акция, организованная Американо-азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, состоялась на самых оживленных и стратегически важных улицах и площадях Бостона.

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Бостоне прошла информационная акция с участием автомобилей со светодиодными экранами.

Автомобили со светодиодными экранами передвигались по Копли-сквер, проехав перед городской администрацией Бостона и Капитолием штата Массачусетс. Для доведения до широкой общественности исторических реалий, связанных с Ходжалы, машины также проехали по центральным улицам города – Бойлстон, Тремонт, Вашингтон и Бикон.

На экранах были представлены фотоснимки, свидетельствующие о тяжелых последствиях Ходжалинской трагедии, оставившей глубокий след в истории Азербайджана, посыл с призывом к справедливости, подробная информация о преступлении, совершенном не только против азербайджанцев, но и человечества в целом. Здесь также были размещены QR-коды, в которых отмечены исторические факты о ходжалинских реалиях.

За акцией, вызвавшей большой интерес среди общественности, в течение дня наблюдали тысячи горожан и туристов.

Отметим, что такая же масштабная информационная акция одновременно была проведена в столице США Вашингтоне и городе Нью-Йорке.