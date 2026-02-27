USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Жителям Бостона показали Ходжалинский геноцид

Отдел информации
01:57 267

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Бостоне прошла информационная акция с участием автомобилей со светодиодными экранами.

Акция, организованная Американо-азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, состоялась на самых оживленных и стратегически важных улицах и площадях Бостона.

Автомобили со светодиодными экранами передвигались по Копли-сквер, проехав перед городской администрацией Бостона и Капитолием штата Массачусетс. Для доведения до широкой общественности исторических реалий, связанных с Ходжалы, машины также проехали по центральным улицам города – Бойлстон, Тремонт, Вашингтон и Бикон.

На экранах были представлены фотоснимки, свидетельствующие о тяжелых последствиях Ходжалинской трагедии, оставившей глубокий след в истории Азербайджана, посыл с призывом к справедливости, подробная информация о преступлении, совершенном не только против азербайджанцев, но и человечества в целом. Здесь также были размещены QR-коды, в которых отмечены исторические факты о ходжалинских реалиях.

За акцией, вызвавшей большой интерес среди общественности, в течение дня наблюдали тысячи горожан и туристов.

Отметим, что такая же масштабная информационная акция одновременно была проведена в столице США Вашингтоне и городе Нью-Йорке.

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 673
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 895
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3540
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 273
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 751
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5289
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3868
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3023
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4795

ЭТО ВАЖНО

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 673
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 895
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3540
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 273
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 751
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5289
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3868
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3023
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться