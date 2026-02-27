Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли

В Баку завершился судебный процесс, который жители одной из новостроек почти три года вели против строительной компании Pilot Residence. Для азербайджанских реалий, где споры с застройщиками редко заканчиваются победой жильцов, решение Верховного суда стало фактически прецедентом: иск был удовлетворен, а компанию обязали снести крупный торговый объект и другие незаконные постройки во дворе дома. Об этом haqqin.az сообщили сами жители. Строительство 12‑этажного дома на 167 квартир на пересечении улиц Ростроповичей (дома 9–11) и Низами (дом 4) началось в 2017 году в рамках пилотного проекта, утвержденного постановлением Кабмина № 86. Дом должны были сдать в эксплуатацию через два года. Однако сроки затянулись, а после заселения жильцы столкнулись с целым рядом нарушений.

В феврале 2023 года группа собственников — Нофел Рзаев, Гюльнара Рагимова, Нигяр Агаева, Самир Гурбанов, Зульфия Мамедова и другие — подали иск против застройщика. По их словам, компания провела незаконные строительные работы, ухудшив условия проживания и нарушив требования безопасности. «Хотя проектом это не предусматривалось, во дворе появился торговый объект площадью 850 квадратных метров. Кроме того, для офиса сделали балкон и дополнительную лестницу. Жители 3‑го, 4‑го и 5‑го подъездов вынуждены ежедневно проходить под этим балконом: стоит только подняться ветру, как оттуда падают камни», — рассказали истцы. Часть двора, по их словам, была огорожена металлическими решетками и передана ресторану под размещение котлов и другого оборудования. Еще одна претензия возникла после того, как лестничный пролет на нижнем этаже третьего блока заложили кирпичом и продали тому же ресторану.