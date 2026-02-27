USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Кубинцы все еще боготворят Че Гевару

02:22 273

Гавана (Куба). Кубинцы все еще боготворят Че Гевару

Дружковка (Украина). Солдаты ведут огонь по российскому дрону на линии фронта

Акобо (Южный Судан). Жертвы гражданской войны ищут спасения на территории церкви

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э присутствуют на военном параде, посвященном 9-му съезду Трудовой партии Кореи

Тегеран (Иран). Мурал на здании школы для девочек

Гвадалахара (Мексика). Девочка указывает на плакаты с лицами пропавших без вести

Финикс (США). Люди на фоне заходящего солнца

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 675
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 897
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3542
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 274
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 752
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5290
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3868
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3024
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4796

