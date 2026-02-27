Гавана (Куба). Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Дружковка (Украина). Солдаты ведут огонь по российскому дрону на линии фронта
Акобо (Южный Судан). Жертвы гражданской войны ищут спасения на территории церкви
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э присутствуют на военном параде, посвященном 9-му съезду Трудовой партии Кореи
Тегеран (Иран). Мурал на здании школы для девочек
Гвадалахара (Мексика). Девочка указывает на плакаты с лицами пропавших без вести
Финикс (США). Люди на фоне заходящего солнца