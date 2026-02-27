Трамп созывает советников: что делать с Ираном?

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в пятницу созовет своих старших советников для детального обсуждения ситуации вокруг Ирана и выработки курса действий в отношении Тегерана. Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на официальных лиц США.

Согласно сообщению, обсуждения сосредоточены не на том, состоится ли удар, а на его масштабе и возможных целях. Среди рассматриваемых вариантов — ядерные объекты, ракетные позиции, государственные учреждения и инфраструктура, сообщили источники издания Israel Hayom.