Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

«Скорпионы» готовы к ударам по Ирану

02:57 250

Первое подразделение Пентагона, оснащенное дронами-камикадзе, включая одноразовые ударные БПЛА, созданные на основе иранских Shahed-136, готово принять участие в возможных ударах по Ирану, если президент Дональд Трамп распорядится о военных действиях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Подразделение, известное как Task Force Scorpion, возникло на базе экспериментальной программы ВМС США по беспилотникам, которая ранее размещалась в Бахрейне. Сейчас оно «готово к применению», цитирует Bloomberg заявление представителя Центрального командования ВС США капитана Тима Хокинса.

«Уничтожение таких целей требует большого количества рассредоточенных ударов, для которых недорогие беспилотники подходят лучше всего», — приводит Bloomberg слова аналитика вашингтонского аналитического центра Hudson Institute и бывшего стратегического планировщика ВМС США Брайана Кларка. «У Ирана сейчас практически нет развитой системы противовоздушной обороны, поэтому они могут быть не в состоянии сбить многие из них», — добавил он.

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 676
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 897
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3542
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 274
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 755
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5290
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3868
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 916
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3025
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4796

