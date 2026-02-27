«Скорпионы» готовы к ударам по Ирану

Первое подразделение Пентагона, оснащенное дронами-камикадзе, включая одноразовые ударные БПЛА, созданные на основе иранских Shahed-136, готово принять участие в возможных ударах по Ирану, если президент Дональд Трамп распорядится о военных действиях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Подразделение, известное как Task Force Scorpion, возникло на базе экспериментальной программы ВМС США по беспилотникам, которая ранее размещалась в Бахрейне. Сейчас оно «готово к применению», цитирует Bloomberg заявление представителя Центрального командования ВС США капитана Тима Хокинса.

«Уничтожение таких целей требует большого количества рассредоточенных ударов, для которых недорогие беспилотники подходят лучше всего», — приводит Bloomberg слова аналитика вашингтонского аналитического центра Hudson Institute и бывшего стратегического планировщика ВМС США Брайана Кларка. «У Ирана сейчас практически нет развитой системы противовоздушной обороны, поэтому они могут быть не в состоянии сбить многие из них», — добавил он.