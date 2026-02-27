Посольства России и Франции в Турции на фоне четвертой годовщины российско-украинской войны обменялись взаимными обвинениями в соцсети X.

Накануне российское посольство в соцсети X опубликовало заявление пресс-секретаря президента РФ Пескова: тот обвинил Париж и Лондон якобы в планах передать Киеву ядерное оружие и нарушении международного права.

Посольство Франции в Анкаре отреагировало на этот пост сообщением на турецком языке с эмодзи: «Мы вступили в пятый год того, что якобы было трехдневной войной, и тем не менее Россия по-прежнему заявляет, что «лондонско-парижское сдерживание представляет угрозу».

Российская дипмиссия ответила на заявление посольства Франции на французском и турецком языках: «Очень жаль, что от знаменитой французской дипломатии остались только жалкие и жалостные посты в соцсети X. Необходимо напомнить нашим коллегам, что Париж один из главных спонсоров нацистского режима в Киеве, который с 2014 года убивает собственное гражданское население, включая детей и женщин. А может, призраки 1812 года до сих пор преследуют французское правительство?»