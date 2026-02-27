USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Посольства России и Франции схлестнулись по-турецки

03:23 84

Посольства России и Франции в Турции на фоне четвертой годовщины российско-украинской войны обменялись взаимными обвинениями в соцсети X.

Накануне российское посольство в соцсети X опубликовало заявление пресс-секретаря президента РФ Пескова: тот обвинил Париж и Лондон якобы в планах передать Киеву ядерное оружие и нарушении международного права.

Посольство Франции в Анкаре отреагировало на этот пост сообщением на турецком языке с эмодзи: «Мы вступили в пятый год того, что якобы было трехдневной войной, и тем не менее Россия по-прежнему заявляет, что «лондонско-парижское сдерживание представляет угрозу».

Российская дипмиссия ответила на заявление посольства Франции на французском и турецком языках: «Очень жаль, что от знаменитой французской дипломатии остались только жалкие и жалостные посты в соцсети X. Необходимо напомнить нашим коллегам, что Париж один из главных спонсоров нацистского режима в Киеве, который с 2014 года убивает собственное гражданское население, включая детей и женщин. А может, призраки 1812 года до сих пор преследуют французское правительство?»

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 677
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 897
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3542
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 274
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 755
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5290
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3870
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 917
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3025
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4796

ЭТО ВАЖНО

Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 677
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное - невероятное
02:05 897
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы
Пакистан заявил о гибели афганских военных. А в Кабуле мощные взрывы обновлено 02:25
02:25 3542
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 274
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 755
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 5290
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 3870
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 917
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 8849
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
Клинтон дает показания: «Спросите Трампа...»
26 февраля 2026, 22:20 3025
Плая-Хирон-2?
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 4796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться